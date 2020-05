Tentato suicidio a Scafati: salvato un barbiere

Dramma a Scafati: un barbiere ieri pomeriggio è stato soccorso, privo di sensi, nel suo esercizio commerciale. Ad aiutarlo, un suo collega che ha allertato i soccorsi: l'uomo è stato condotto in ospedale e, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.

Il gesto

L'uomo ha provato a togliersi la vita, pare per ragioni di natura economica. Accertamenti in corso.