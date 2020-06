Tentato suicidio a Battipaglia: salvato un anziano

Dramma sventato a Battipaglia: un anziano avrebbe tentato il suicidio in via Ada Negri. Familiari e Carabinieri lo avrebbero fatto desistere dal compiere il gesto, come riporta Zerottonove.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Nelle prime ore, l'ultraottantenne, affetto da diverse malattie e con disturbi depressivi, era salito al terzo piano del palazzo dove abita, mettendosi a cavalcioni sul balcone e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari insieme ai familiari che hanno bloccato l’anziano.