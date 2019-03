Cava, 25enne minaccia di lanciarsi giù dal ponte: salvato dalla Polizia

Ha minacciato di lanciarsi dal ponte di via Atenolfi, per una delusione d'amore. Salvato, un 25enne di Nocera Inferiore che, dopo aver trascorso una serata in un locale di Cava de’ Tirreni, stava per compiere l'estremo gesto.

Il salvataggio

Gli agenti del commissariato di polizia, intorno alle 3, sono riusciti a fermare il ragazzo, in stato di ebbrezza e reduce da una storia finita: il giovane, dunque, ha desistito ed è stato soccorso. Attimi di forte tensione.