"Lanciati sotto il treno" e la compagna incinta ci prova: denunciato 30enne a Sapri

Tragedia fiorata, oggi, alla stazione ferroviaria di Sapri, dove una donna incinta che, dopo aver litigato con il suo compagno, si è lanciata sui binari mentre era in arrivo il treno regionale 2426 di Trenitalia, proveniente da Cosenza e diretto a Napoli Centrale.

Il salvataggio

A salvarle la vita sono stati gli agenti della Polfer che erano presenti in loco per i controlli di routine. La donna di 30 anni era stata già notata, poco prima, mentre discuteva animatamente con un uomo nei pressi del bar della stazione. Ad un certo punto, però, con un gesto fulmineo si è lanciata sul binario 2 dopo che proprio il compagno l’avrebbe incitata a buttarsi sotto il treno. Il macchinista del convoglio ha subito azionato il freno di emergenza ed i segnali acustici. Contemporaneamente i poliziotti sono riusciti a bloccarla evitando l’impatto con il treno. La malcapitata è stata condotta negli uffici della Polizia insieme al compagno. Successivamente, è stato richiesto l’intervento di personale medico del Servizio Igiene mentale dell’Asldi Salerno, in quanto, dagli accertamenti eseguiti sul posto, è emerso che i due soffrono di problemi psichici. Al termine degli adempimenti di rito l’uomo, anch’egli trentenne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di istigazione al suicidio.