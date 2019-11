Tentato suicidio ad Eboli, disoccupato si taglia le vene: salvato

Dramma sventato ad Eboli: um 45enne avrebbe tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dai genitori. Pare che alla base dell'estremo gesto, vi sia stato il suo stato di disoccupazione.

Il fatto

Nei giorni scorsi avrebbe deciso di farla finita, tagliandosi le vene nel bagno: soccorso in tempo dai genitori, è stato condotto in ospedale, per poi essere trasferito in un centro specializzato. Non risulta in pericolo di vita.