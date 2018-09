Battipaglia, famiglia sfrattata minaccia il suicidio: "Ci buttiamo giù"

Panico in mattinata, a Battipaglia, sul viale della Libertà: una famiglia ha minacciato il suicidio in seguito alla notifica di uno sfratto esecutivo ai loro danni, legato all’occupazione abusiva della casa in cui risiedono da tempo. Come riporta SudTv.net, i membri della famiglia sono stati fermati dai vigili del fuoco, dalla polizia municipale e dagli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia giunti prontamente sul posto.

La situazione è rientrata nella normalità dopo un paio d’ore, quando è stata prospettata alla famiglia in questione una soluzione abitativa alternativa.