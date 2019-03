Fisciano, 30enne tenta il suicidio tagliandosi le vene e ricorrendo al gas

Dramma sventato, a Fisciano, dove un 30enne avrebbe tentato il suicidio, tagliandosi le vene, martedì pomeriggio. Come riporta Il Mattino, il 30enne aveva perso nel giro di un mese prima il padre e poi lo zio. Il giovane è stato salvato in extremis da un passante che ha lanciato l’allarme, permettendo ai soccorsi di intervenire in tempo.

Il caso

Dopo essersi ferito, avrebbe provato a portare a termine il suo intento cercando la morte con il gas. Fortunatamente, tuttavia, la bombola era vuota. Attimi di tensione, ma nessuna grave conseguenza.