Dramma a Matierno: 60enne impugna un coltello e tenta il suicidio

Dramma sventato, a Matierno, quartiere salernitano. Nella tarda mattinata, infatti, un 60enne ha tentato di togliersi la vita impugnando un grosso coltello da cucina.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno impedito l'estremo gesto e messo in salvo l'uomo. Pare che, quest'ultimo, avesse appena appreso di essere affetto da una malattia incurabile e, per questo motivo, volesse farla finita. Accertamenti in corso.