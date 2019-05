Tenta di gettarsi nel fiume, al Parco dell'ex Salid: ragazza salvata

Attimi di forte tensione, nel pomeriggio, presso il parco dell'Ex Salid. Una ragazza, infatti, ha minacciato di gettarsi nel fiume, pare, dopo una accesa lite con il fidanzato, come ci segnala una lettrice.

L'intervento

Sul posto, le forze dell' ordine ed un'ambulanza: la ragazza è stata calmata e fermata. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul dramma sventato.

Gallery