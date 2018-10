Scafati, ex poliziotto minaccia di farsi esplodere: il caso

Tensione a Scafati, in via Capone: un ex poliziotto in pensione si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere.

L'intervento

Avrebbe minacciato di uccidersi e di far saltare in aria l’intero stabile. Sul posto, le forze dell'ordine che lo hanno bloccato per tempo, insieme ai sanitari del 118. Pare che l'ex agente abbia problemi psichici. Accertamenti in corso.