Un uomo tenta il suicidio: infermiere di Polla lo salva ma subisce due testate

E' accaduto tutto in pochi minuti: un uomo, ricoverato a Mantova per problemi psichici, ha aggredito i medici e poi ha tentato il suicidio. Lo ha salvato un infermiere di Polla.

I dettagli

L'infermiere in servizio in Lombardia, 30 anni, è stato tempestivo e si è unito ai medici per evitare che il paziente portasse a termine il tragico proposito. Si è opposto con tutte le proprie forze ma l'uomo, in preda ad un raptus, gli ha rifilato due testate. La reazione non ha impedito, però, ai soccorritori di calmarlo e di salvargli la vita.