Dramma sventato in stazione: 45enne tenta di lanciarsi sotto un treno, salvato

Dramma sventato, presso la stazione di Capaccio-Roccadaspide. Alcuni pendolari, infatti, hanno salvato un uomo che stava tentando di lanciarsi sotto un treno. I presenti hanno bloccato il 45enne, sventando il dramma.

Le indagini

Non si conosce l'esatta dinamica e le cause del gesto: accertamenti in corso.