Dramma a Cava, uomo ferito da colpo di pistola alla testa: è grave

Dramma, oggi pomeriggio, alla frazione San Pietro di Cava de’ Tirreni, dove – secondo una prima ricostruzione – un imprenditore è rimasto gravemente ferito alla testa. Sembra, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che abbia tentato di togliersi la vita con un colpo di pistola mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è ricoverato in gravi condizioni. Su quando accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.