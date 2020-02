Cade giù dal balcone, vicino allo stadio Vestuti: uomo in ospedale

Dramma, nel primo pomeriggio di oggi, in via Fratelli del Mastro, traversa a due passi da via Nizza e via Memoli, nei pressi dello stadio Vestuti. Un uomo, infatti, è volato giù dal balcone, dal 1° piano, finendo su un'auto in sosta e frantumandone il vetro.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e la Polizia: l'uomo è stato soccorso e condotto in ospedale. Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del fatto. Pare si tratti di un tentato suicidio.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

