Suicidio "sventato" a Salerno, i carabinieri salvano un uomo

Dramma sventato, oggi, a Salerno: i carabinieri, nella tarda mattinata, intorno alle 13, in via Salvo d’Acquisto, hanno salvato la vita a un uomo. Sua moglie aveva infatti allertato il 112 per scongiurare l'estremo gesto dell'uomo. Raggiungendo la porta del garage dove si era barricato, i militari hanno dato vita ad un'opera di persuasione e di colloquio durata diversi minuti, culminata con la rinuncia al suicidio.

Il salvataggio

L’uomo sarebbe stato trovato già con un cappio in mano e con una lettera di scuse per i familiari già scritta. Salvato, è stato affidato ai sanitari. Ignote le cause del gesto. Provvidenziale, dunque, l'intervento dei carabinieri.