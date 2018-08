Terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Ruggi”: l'appello di Polichetti

Massimo impegno per la Terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. A chiederlo è Mario Polichetti, sindacalista della Fials provinciale, da sempre attento alle dinamiche che interessano il “comparto” nascite nella struttura di via San Leonardo. “Questo reparto, salito alla ribalta della cronaca qualche mese fa per un episodio spiacevole e che si è concluso per il meglio, vede una carenza stabile di infermieri. Questo non consente di svolgere in maniera ottimale il lavoro istituzionale e anche in considerazione del numero delle nascite”, ha spiegato Polichetti, che così si fa portavoce dell’istanza di tanti colleghi medici che in questo momento stanno portando avanti la propria attività lavorativa, seppur con la massima professionalità, con immense difficoltà.

L'appello al manager Longo