Studentessa di Scafati esce di casa e scompare: Teresa torna a casa, il lieto fine

E' rientrata a casa Teresa Cimmino, la 14enne di Boscoreale scomparsa nella mattinata di venerdì. Era uscita di casa alle 7.20 del mattino per recarsi al liceo Caccioppoli di Scafati, ma in realtà lì non era mai arrivata. All’uscita da scuola, dunque, l’allarme.

Il ritorno

Cellulare acceso fino alle 17.30, poi, il vuoto. Dopo incessanti e vane ricerche, in nottata, la notizia attesa: Teresa è tornata a casa. Lieto fine.