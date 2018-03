Carcasse di animali, parla il sindaco: "Non c'è via libera al termodistruttore"

"Il Comune di Montecorvino Rovella e gli Enti preposti non hanno rilasciato alcun titolo autorizzatorio affinché possa entrare in funzione, in località Macchia, l'impianto termodistruttore di carcasse di animali di piccola e media taglia". Lo ha dichiarato in una nota stampa il Sindaco Egidio Rossomando. "Non accetto strumentalizzazioni politiche che creano allarmi sociali - ha aggiunto il primo cittadino riferendosi ad una precedente richiesta di chiarimento presentata dal gruppo di opposizione - Con l’Amministrazione stiamo seguendo da vicino tutti i passaggi. Qualora vi siano irregolarità, non esiterò un solo secondo ad inviare tutto alla Procura della Repubblica. Con la salute dei cittadini non si scherza".

Dagli uffici comunali fanno sapere che ad oggi nessun organismo sovracomunale ha rilasciato le dovute e necessarie autorizzazioni per l’avvio delle attività. Qualora i privati producessero tutto l’incartamento obbligatorio per legge, al Comune di Montecorvino Rovella spetterebbe sempre l’ultima parola. Non è escluso, infine, che la maggioranza consiliare, possa presentare, già nel prossimo Consiglio comunale, una proposta di regolamento che disciplini tali attività.