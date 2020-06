Covid-19, al Duomo arriva il totem termoscanner di CTI Foodtech: alla consegna anche Bellandi

Si terrà il 1 luglio, la cerimonia di consegna con l’arcivescovo Bellandi del totem termoscanner di CTI Foodtech donato al Duomo di Salerno. Alle ore 10, la consegna ufficiale del totem igienizzante termoscanner con contatore per accessi donato a titolo gratuito dall’azienda salernitana CTI FoodTech all’Arcidiocesi per favorire ingressi in sicurezza di fedeli e turisti nel periodo del COVID 19 ed evitare il rischio di assembramenti.

L'appuntamento

All’appuntamento, prenderanno parte monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, Don Michele Pecoraro, parroco della cattedrale, Biagio Crescenzo, CEO di CTI Foodtech e Alessandro Crescenzo del Dipartimento Ricerca e Sviluppo di CTI Foodtech. Il totem, rinominato “TARS - Termoscanner automatic recognition system”, è un sistema all-in-one caratterizzato da un design innovativo e da una struttura interamente in acciaio inossidabile. Il sistema è in grado di rilevare la temperatura corporea mediante la scansione del polso. Inoltre, consente o inibisce automaticamente il passaggio degli utenti. La cerimonia sarà aperta esclusivamente agli organi di informazione e si terrà secondo le disposizioni e prescrizioni per il Covid 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda

CTI FoodTech è un’azienda leader del settore della produzione di macchine per la trasformazione alimentare e in particolare per la denocciolatura della frutta, con oltre 100 brevetti depositati in 20 Paesi del mondo, sedi a Salerno, in Spagna e in Grecia.