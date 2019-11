Salerno risponde a Venezia e dice "Sì" al film contro la criminalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Salerno dice SI e risponde al No di Venezia. Il film contro la criminalità organizzata e con i simboli delle lotta e della speranza sarà a concorso” così il giornalista salernitano Gaetano Amatruda sulla decisone del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che ha ammesso a concorso la pellicola ‘Terra Mia’ il film di Ambrogio Crespi, contro la criminalità e per costruire la speranza. Il festival di Venezia aveva rifiutato il film scatenando la critica ed il mondo politico bipartisan, anche Vittorio Sgarbi era sceso in campo. Adesso il prestigioso evento di Salerno rappresenterà una occasione di riflessione. “Non faccio mai polemiche per stile” sottolinea il regista Ambrogio Crespi che aggiunge “ringrazio Salerno e tutti quelli che hanno contribuito al progetto. Abbiamo introdotto significative novità. Non cerchiamo mai lo scontro, noi siamo per il confronto. Al Festival di Salerno un lavoro per denunciare la criminalità e per concentrarsi sulla rivincita dello Stato, sull’investimento che va fatto sui giovani”. Nel film, Klaus Davi, il dirigente scolastico di San Luca (paese calabrese) Mimma Cacciatore, i testimoni di giustizia Benedetto Zoccola, Gaetano Saffioti, il giornalista d’inchiesta Michele Inserra, il comandante dei Carabinieri Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana Careri, fidanzata del carabinieri ucciso dall’Ndrangheta ed il prete anticamorra Don Luigi Merola. L’ufficio comunicazione è del salernitano Gaetano Amatruda. La proiezione è prevista per venerdì 15 alle ore 16 presso il Teatro Augusteo di Salerno. Presso il Comune di Salerno (Salone del Gonfalone) è stato già presentato il programma. Sono intervenuti: Antonia Willburger (Assessore alla cultura); Mariarita Giordano (Assessore alle Politiche giovanili); Paola De Cesare (Direttore artistico FICS); Tullio Benissone (critico cinematografico); Mario De Cesare (Presidente FICS).