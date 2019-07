Terra Orti presenta "Stop&Go", l’app che consente di fruire le ricette usando solo comandi vocali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 26 luglio 2019, nell’ambito del Giffoni Film Festival, di cui Terra Orti è partner da oltre dieci anni, sarà presentata l’innovativa App Stop&Go di Terra Orti TV che consente di seguire i passi delle ricette usufruendo solo dei comandi vocali, senza dispositivi esterni al mobile. Quante volte, mentre ci si cimenta con una preparazione in cucina, ci si trova con le mani sporche o bagnate e con l’impossibilità di girare la pagina del ricettario o del dispositivo mobile sul quale stiamo fruendo la ricetta. Questa difficoltà è stata superata con l’App Stop&Go di Terra Orti TV che propone una guida vocale per aiutare a seguire tutti i passaggi delle video ricette. Appositi comandi vocali consentono di mettere in pausa, andare avanti e indietro, scorrere gli ingredienti ed il procedimento, tutto senza usare le mani o altri dispositivi esterni al mobile. Alla presentazione interverranno: Alessandra Pesce – Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Alfonso Esposito – presidente Terra Orti; Emilio Ferrara – Direttore Terra Orti. “Terra Orti ha voluto il portale video Terra Orti Tv e la relativa Applicazione Stop&Go per due ragioni: per valorizzare il lavoro della OP attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica e per rispondere all’esigenza crescente di mangiare in modo sano ma anche con gusto ed equilibrio, prediligendo gli alimenti tipici della Dieta Mediterranea – ha commentato Alfonso Esposito, Presidente di Terra Orti. Presentare queste novità al Giffoni Experience è un tassello in più della nostra partnership con il festival del cinema per ragazzi, avviata per trasmettere ai più giovani e alle loro famiglie i principi della sana alimentazione”. L’App Stop&Go, disponibile su App Store e su Google Play, offre un ricettario con piatti semplici e sani, ispirati ai principi della Dieta Mediterranea: primi, secondi, contorni e dolci, un’offerta che può essere fruita tramite video chiari che aiutano a cucinare in poco tempo. Il festival del cinema per ragazzi più prestigioso al mondo non poteva essere lo scenario migliore per presentare lo spot ufficiale che lancia l’App Stop&Go. Protagonista dello spot l’attrice Titti Cerrone, talento della nostra terra che ha recitato nei films per il cinema Gramigna (2016) di Sebastiano Rizzo e Gomorroide di Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi. L’App Stop&Go rientra nel progetto più ampio Terra Orti TV, il portale video di Terra Orti nato dal desiderio di dare valore ai prodotti e al lavoro dei produttori della OP, che opera dal 1999 nella Piana del Sele, ponendo al centro della sua azione le produzioni di eccellenza degli associati. Terra Orti Tv racconta attraverso i video: • I prodotti e le fertili terre del Sele • Gli eventi di Terra Orti • I consigli del nutrizionista • Video tutorial per fare l'orto in casa I principali comandi vocali dell’App Stop&Go di Terra Orti TV Con Stop&Go di Terra Orti TV si possono seguire i passaggi di una video ricetta usando solo la voce e senza le mani. Di seguito i principali comandi vocali: • GO -- > Riprendi il video • STOP --> Mette in pausa il video • INIZIO --> Porta il video all’inizio della ricetta • INGREDIENTI --> Porta il video all’elenco degli ingredienti • PROCEDIMENTO --> Porta il video alla schermata del procedimento • AVANTI --> Porta avanti il video di 10 secondi • INDIETRO --> Porta indietro il video di 10 secondi Per maggiori informazioni: www.terraorti.it terraortitv.it