Nuova scossa di terremoto in Molise, avvertita anche a Salerno

La terra trema ancora: una scossa di terremoto è stata avvertita poco prima delle 20.20 a Salerno ed in provincia. Proprio come il sisma dei giorni scorsi, quello di stasera ha avuto come epicentro il comune di Monteciflone (Campobasso), in Molise.

Il sisma

La magnitudo è stata di 5.1 della scala Richter. Dopo la scossa più forte, una di magnitudo 2.8 alle 20.26 ed un'altra di magnitudo 3.0 alle 20.30. Il terremoto è stato avvertito in gran parte del centro sud dell’Italia: tanti i lettori di Salerno che ci hanno segnalato la scossa, avvertita ai piani alti.