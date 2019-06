Lieve scossa di terremoto a Potenza, avvertita anche nel salernitano

Scossa di terremoto di magnitudo 2,9 Richter, questa mattina, in provincia di Potenza: il lieve sisma è stato registrato alle 5.50 ad una profondità di 15,8 chilometri e localizzato a 4 chilometri dal capoluogo lucano e da Pignola.

Le segnalazioni

La scossa si é propagata anche in Campania, in particolare nel Vallo di Diano. Non si registrano, ad ogni modo, danni a persone o cose.