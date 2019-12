Scossa di terremoto di 3.4 nel beneventano: avvertita anche in provincia di Salerno

Trema la terra in Campania: due scosse di terremoto, di magnitudo 3.4 e 3.2, poco dopo le 9, sono state registrate nel beneventano, nei pressi di San Leucio del Sannio. Come riferisce l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata avvertita anche in alcuni comuni dell'Agro-Nocerino-Sarnese, a Cava ed anche in alcune zone di Salerno.

Le segnalazioni

Non si hanno notizie su danni a cose o persone. Tensione tra i cittadini che hanno avvertito il terremoto.