Terzo appuntamento con il Palinuro music festival

Arriva al giro di boa il calendario di eventi per il mese di Novembre de La Sirenella di Palinuro terzo appuntamento del Palinuro Music Festival ,sabato prossimo 23 Novembre va in scena la musica live made in Italy , “sbarcano” a Palinuro I Rewind una delle tribute Band dedicata al Komandante Vasco più apprezzata e gettonata della Campania .

“Un’altra serata esclusiva per stare in compagnia , per gustare dell’ottimo cibo, accompagnati dalla musica di uno dei cantautori più apprezzato d’Italia da tutte le fasce d’età”, dichiara Marco Sansiviero , patron de La Sirenella di Palinuro, “ci piaceva l’idea di portare per la prima volta a Palinuro le tribute band” , aggiunge Sansiviero, “abbiamo scelto di iniziare la prima di una serie di serate dedicate alle tribute band , con i Rewind che rappresentano in tutto e per tutto, lo stile, la musica del grande Vasco Rossi”, conclude Sansiviero.

Rewind è una tribute band di Vasco Rossi. nasce 5 anni fa per gioco, in occasione della prima edizione della festa della Musica a Caposele nel 2012. È composta da cinque ragazzi: Salvatore Cantarella (voce), Benny Daniele (chitarra), Angelo Mariniello (tastiera e cori), Simone Vita (Basso), Gerardo Nisivoccia (batteria).

Ed e’ proprio dalla voce della band Salvatore Cantarella che e’ nata l’idea di fondare il gruppo: “Dopo la prima esibizione abbiamo riscontrato entusiasmo nel pubblico e abbiamo continuato, solidificandoci”, dichiara Cantarella, “siamo una tribute band, non una cover band. ci tengo a dirlo perché non riproduciamo fedelmente le canzoni di Vasco Rossi, ma le facciamo nostre, le viviamo, le sentiamo sulla pelle e nelle vene”, conclude Cantarella.

In cantiere un prossimo cd in uscita , saranno proprio loro ad aprire i battenti della prima delle 4 serate dedicate alle tribute band del Palinuro Music Festival il calendario di eventi de La Sirenella di Palinuro, con una serie di appuntamenti musica live, dj set, serate latine , che si snoderanno fino al Capodanno. Vi consigliamo di prenotare il vostro tavolo chiamando al numero 09741926531 oppure attraverso la pagina Facebook de La Sirenella di Palinuro cliccando su questo link https://www.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/