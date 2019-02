Due studentesse salernitane presentano tesi sulle "Luci d'Artista" a Parigi

All'università Sorbonne di Parigi una tesi di laurea su Salerno le sue ormai sempre più famose Luci d’Artista. A presentarla le dottoresse Maria Rosaria De Chiara e Lucia Pepe che sono riuscite a valorizzare il territorio salernitano approfondendo il marketing territoriale, la destination building e a costruire un’immagine legata alla cultura identitaria di Salerno ed internazionalizzarla.

La curiosità

Le sue studentesse salernitane si sono laureate con 110 su 110 in Economia, gestione e valorizzazione del patrimonio turistico. Con loro ha collaborato la Hall for tourist.Ora stanno proseguendo gli studi con la “specialistica” in Economia dello sviluppo turistico internazionale.