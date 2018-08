Acerno, i carabinieri riconsegnano alla comunità il tesoro di San Donato

Domani, martedì 7 agosto, festa patronale, Acerno si risveglierà più gioiosa e più ricca: alle ore 11, nella Chiesa “Madre”, alla presenza dell’Arcivescovo Luigi Moretti, Vescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Massimiliano Cuozzo, Sindaco di Acerno e del Capitano Giampaolo Brasili Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) Napoli, si svolgerà la cerimonia di riconsegna del Tesoro di San Donato, sottratto alla Chiesa l’11 settembre 2017.

ll recupero

L’attività di recupero trae origine da approfondimenti investigativi condotti nell’ambito di una più articolata indagine del Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha permesso di acquisire elementi certi di colpevolezza nei confronti di ventinove persone, facenti parte di un’organizzazione criminale con base logistica in provincia di Napoli. L'organizzazione ricettava beni d’arte provenienti da luoghi di culto e istituti religiosi ubicati sull’intero territorio nazionale. Di fondamentale importanza per l’individuazione del prezioso tesoro è risultata la comparazione delle immagini degli oggetti sequestrati con quelle contenute nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che consentiva di accertare la riconducibilità di alcuni di questi, con quelli saccheggiati dalla Chiesa “Madre” di Acerno, nel 2017.

ll saluto del Sindaco

"Desidero esprimere il ringraziamento più sentito e profondo dell'Amministrazione Comunale e mio personale al Capitano Giampaolo Brasili, Comandante del Nucleo CC Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, al Comando Carabinieri di Battipaglia diretto dal Maggiore Erich Fasolino per il recupero di una parte del Tesoro di San Donato, da secoli simbolo del patrimonio spirituale della nostra Comunità - dice il Sindaco di Acerno Massimiliano Cuozzo - Colgo l’occasione per esprimere ai Carabinieri e alle Forze dell’Ordine una particolare riconoscenza per il lavoro che svolgono, diretto a garantire l’ordine pubblico, la legalità e la tutela delle persone”.