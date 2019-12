In possesso di tessere con la scritta "Polizia di Stato", omaggio di una rivista: rinviato a giudizio

Aveva contrassegni e documenti di identificazione dei corpi di polizia ed è, quindi, finito a processo con l'accusa di possesso di segni distintivi e contraffatti. L'accusa è stata mossa ad un 79enne di Nocera Inferiore, rinviato a giudizio dal gup del tribunale, dopo l'udienza preliminare.

I fatti

I fatti risalgono al febbraio del 2017, quando gli agenti scoprirono che l'uomo era in possesso di una placca metallica e due tessere con la scritta Polizia di Stato, all'interno di un portatessere dimenticato presso un negozio. L'uomo aveva spiegato che quel materiale gli era stato regalato da una rivista specializzata, a seguito di una donazione e che mai aveva usato quegli oggetti per spacciarsi per un esponente delle forze dell'ordine. Al termine dell'udienza, il gup ha però deciso per il rinvio a giudizio. Non resta, dunque, che attendere il dibattimento.