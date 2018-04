Test genetico per l’intolleranza al lattosio disponibile nei Centri Verrengia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prosegue la campagna “Diritto alla Salute” promossa dai Centri Verrengia di Salerno con l’obiettivo di soddisfare il bisogno di salute dei Pazienti, offrendo servizi sanitari di alta specializzazione gratuitamente o a prezzi agevolati. Nell’ambito dell’iniziativa, organizzata dal management della struttura guidato da Carmine Giordano, sarà possibile effettuare presso il laboratorio di analisi di corso Vittorio Emanuele 95 a Salerno, il test che permette di individuare la predisposizione genetica all’intolleranza al lattosio, il principale zucchero contenuto all’interno del latte e dei suoi derivati. L’esame sarà disponibile in promozione fino al 30 aprile.

Lʹintolleranza al lattosio è determinata dallʹassenza o dal deficit dellʹenzima necessario per metabolizzare questa sostanza. Si tratta di un fenomeno molto diffuso. Secondo uno degli studi più recenti in materia, diffuso dallʹUniversità di Parma, ne soffrono infatti il 40% degli italiani, con i primi sintomi che vengono avvertiti intorno al settimo anno di età. Le manifestazioni cliniche più comuni di unʹintollerenza al lattosio sono: coliche, crampi, meteorismo e diarrea.

“Dopo il grande riscontro della campagna di prevenzione sui disturbi gastrointestinali, che ha fatto registrare un gran numero di richieste del test del sangue occulto nelle feci, ci siamo focalizzati su un’altra problematica molto sentita dai cittadini, l’intolleranza al lattosio – spiega il professore Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia – A tal proposito, in questo mese, daremo la possibilità ai Pazienti di effettuare il test genetico per l’intolleranza al lattosio, esame di ultima generazione e non invasivo che consente di avere informazioni importanti sulla predisposizione genetica a questa patologia". Per maggiori informazioni si può consultare il sito web www.verrengia.it.