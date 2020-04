Ruggi, ancora in corso i test rapidi sul personale: 5 contagi da Covid-19

Prosegue, l'effettuazione dei test rapidi sul personale sanitario dell'ospedale Ruggi di Salerno, per verificare eventuali casi di contagio da Covid-19, tra medici, infermieri e operatori del nosocomio cittadino. Ad oggi, oltre 2000 i test già somministrati: 5 i casi di contagio rilevati, come confermano fonti sanitarie attendibili. Ma lo screening non è ancora concluso, per cui sarà necessario attendere ancora, prima di conoscere i dati definitivi del personale positivo al Coronavirus.

Il commento del dottor Mario Polichetti, responsabile alla Sanirà della Fials

Ritengo che il dato sia incoraggiante: al momento, i 5 casi di positività sugli oltre 2000 test rapidi già effettuati, dimostrano l'attenzione e l'efficacia del sistema di gestione dell'emergenza da parte del Ruggi, facendo un confronto con altri nosocomi dove, purtroppo, si registra invece un numero decisamente più elevato di contagi. E' opportuno sottolineare, in questo contesto, l'importanza di una diffusione corretta dei dati, evitando fake news e numeri non corrispondenti al reale che possano depistare l'utenza e i cittadini in genere, con gravi conseguenze comportamentali da parte della comunità, a danno della salute propria e altrui.