Test sierologici, al via i laboratori inglese di Capaccio e Roccadaspide

Da lunedì (9 maggio) al via i test sierologici presso le sedi di Capaccio Paestum e di Roccadaspide del Laboratorio “Inglese”. Dopo l’ok della Regione Campania, che ha autorizzato i test sierologici presso le strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale, il laboratorio cilentano, da oltre quarant’anni sinonimo di competenza e professionalità, si prepara a ricevere i primi clienti, che già nei giorni scorsi hanno prenotato il test sierologico. Il nuovo test permette di individuare l'avvenuta risposta immunitaria presente a causa di un'infezione attiva o pregressa da Covid-19 del paziente. In pratica, con il test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM, il paziente può sapere se ha sviluppato una risposta immunitaria al virus in quanto già infettato e se l’infezione è ancora in corso. “Si tratta di esami specifici che consentono al paziente di scoprire in pratica se è stato già infettato, sviluppando così degli anticorpi, o se l’infezione è in corso – precisa la famiglia Inglese – E’ un esame semplice, indolore e molto attendibile, che offriamo alla nostra clientela e non solo a un costo accessibile così da contribuire a uno screening di massa finalizzato a scoprire soprattutto i cosiddetti casi asintomatici che possono ‘nascondersi’ inconsciamente tra noi”. La struttura sarà affiancata, a titolo gratuito, dai consulenti Giuseppe de Matteis, infettivologo, e Mariachiara Sica, specializzanda in Medicina Generale.