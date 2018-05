Testamento Biologico, i primi firmatari sono il sindaco e il consigliere Gallo

Si è tenuta stamattina, a Palazzo di Città, la presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune di Salerno e dal Lions Club Salerno Host sulla Raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

L’evento si terrà domenica 20 maggio dalle ore 11 alle ore 13 presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Salerno. Ad illustrare l'iniziativa, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il consigliere comunale Leonardo Gallo, il dirigente Settore Servizi Demografici del Comune di Salerno Grazia Quagliata e il Giuseppe Spagnuolo – Club Officer Lions. Il sindaco Napoli e il consigliere Leonardo Gallo sono stati i primi firmatari della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT).

"Si tratta di un’iniziativa di civiltà alla quale siamo felici di aderire. In giunta, nel luglio scorso, avevamo già stabilito una delibera per avviare tale procedura, cosa che poi non è stata portata in consiglio comunale per il sopraggiungere della legge nazionale alla quale ci siamo adeguati. Già nella carta di identità -che si può richiedere presso i nostri uffici comunali- è possibile inserire la volontà di donare i propri organi. Anche questo è un altro passaggio di civiltà al quale noi abbiamo tenuto molto. Sono convinto che con quest'altra iniziativa il sistema dei diritti civili e la sensibilità civile del Comune di Salerno fa un ulteriore passo avanti. E' un adempimento doveroso perchè ce lo impone una legge, ma noi lo avremmo fatto anche a prescindere dagli aspetti più strettamente formali del dettato legislativo".