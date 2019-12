Il viaggio del "Tg2 Italia" sotto le Luci d'Artista: ospite in studio Anna Bisogno

Le Luci d’Artista tornano alla ribalta delle tv nazionali. Ieri sera, infatti, è andato in onda un servizio sulla quattordicesima edizione dell’evento salernitano durante la puntata di “Tg2 Italia”. Il tema era il Natale con le sue luci e le luminarie che illuminano ed abbelliscono le strade delle nostre città.

Il tour

Inevitabile, dunque, la tappa a Salerno, dove le telecamere della Rai hanno mostrato ai telespettatori i corpi luminosi allestiti su Corso Vittorio Emanuele, nella villa comunale, in Largo Sedile del Campo, Piazza Flavio Gioia e, ovviamente, anche il maestoso albero inaugurato lo scorso sabato in Piazza Portanova. Diverse le persone intervistate tra cui dei turisti provenienti dalla provincia di Agrigento, giunti appositamente in città per ammirare i corpi luminosi.

La curiosità

Ospite in studio anche la giornalista salernitana Anna Bisogno, docente di Televisione e Cultura visuale presso l’Università Roma Tre, che ha parlato dell’iniziativa che, da ben quattordici anni, viene organizzata nella sua città.