Traffico in tilt sulla Salerno-Napoli: tifosi granata rischiano di perdere l'aereo

Saranno circa 600 i tifosi della Salernitana che oggi saranno al Piercesare Tombolato per supportare i granata nella trasferta di Cittadella, ma, se molti hanno deciso di partire nella giornata di ieri con autous o mezzi propri per raggiungere il comune padovano altri hanno optato per un più comodo viaggio in aereo alle 6.30 di questa mattina.

L'odissea dei tifosi

I circa 100 tifosi che hanno optato per il viaggio in aereo, infatti, questa mattina sono rimasti imbottigliati sull'Autostrada Salerno Napoli a causa di un brutto incidente automobilistico. In molti sono arrivati solo pochi minuti prima del decollo programmato dell'aereo. Lo stesso aereo, però, è partito con 40 minuti di ritardo dato che anche il pilota ed una delle hostess sono rimasti bloccati nello stesso ingorgo.