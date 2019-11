Dramma allo stadio Arechi, durante la partita: tifoso cade nel fossato

Dramma allo stadio Arechi, durante gli ultimi minuti della partita, questa sera: un tifoso di 36 anni, pare in stato di ubriachezza, in Curva Sud, è finito nel fossato di separazione tra gli spalti e il terreno di gioco. I tifosi, improvvisamente, hanno smesso di intonare i cori granata, per allertare i soccorsi a gran voce.

L'intervento

Immediato l'intervento dei sanitari della Misericordia e dei vigili del fuoco che lo hanno disincastrato e tratto in salvo. Il malcapitato è stato, dunque, condotto presso l'ospedale Ruggi dai sanitari, in stato di semi-coscienza, per le cure del caso. Ha riportato un politrauma da caduta. Indagini in corso, intanto, per capire cosa abbia provocato l'incidente.