"Noi non assumiamo tifosi della Salernitana": giovane escluso da un'azienda

Un caso davvero increscioso, che deve far riflettere molto, arriva da Pontecagnano Faiano, dove un 24enne del posto non è stato assunto al termine di un colloquio di lavoro. Perché impreparato? Perché non aveva i giusti requisiti? No, perchè “tifoso della Salernitana”.

La storia

Il ragazzo – riporta L’Occhio di Salerno - dopo aver risposto ad un annuncio presentato da una società che si occupa di grafica e comunicazione, ha partecipato ad un colloquio conoscitivo con uno dei responsabili dell’azienda, originario di Cava de’ Tirreni. Un colloquio informale con al centro anche argomenti più leggeri tra cui il calcio. E così alla fatidica domanda: “Per che squadra fai il tifo?”, il giovane ha risposto tranquillamente: “Tifo Salernitana”. Di qui la controrisposta del responsabile dell’azienda: “Non prendiamo tifosi della Salernitana a lavorare qui”.