Tir contromano sul ponte Rouen: dramma sventato sulla Lungoirno

Paura, sulla Lungoirno, nei pressi di Parco Pinocchio, stamattina: un tir di grosse dimensioni ha imboccato contromano il ponte Rouen. Dramma sventato, dunque, in quanto il camion avrebbe potuto avere un violento impatto con uno scooter ed un'auto che stavano sopraggiungendo in quel momento.

Il sinistro sventato

A immortalare l'incidente scampato, una foto pubblicata su Facebook dai Figli delle Chiancarelle. Non è la prima volta, ad ogni modo, che automobilisti e conducenti di tir infrangono le regole, in quella zona, peraltro sempre trafficata: auspicabili, maggiori controlli da parte degli enti preposti, per scongiurare sinistri.