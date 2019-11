Battipaglia, tir resta incastrato nel sottopasso: i soccorsi

Rallentamenti alla circolazione e deviazioni, ieri, Battipaglia: un tir era rimasto incastrato nel sottopasso di via Roma, in quanto troppo alto rispetto alla capienza del tunnel. Sul posto, la Protezione Civile e le forze dell'ordine: il tratto non è stato percorribile da entrambi i tratti a seguito del blocco, fino alla risoluzione del caso.

La nota della Protezione Civile di Battipaglia

Le nostre squadre sono intervenute presso il sottopasso di Battipaglia, in cui un tir è rimasto bloccato nel tentativo di passaggio. Abbiamo fornito supporto ai Carabinieri per la viabilità, chiudendo quindi la strada al transito.

Disagi, dunque, lungo quel tratto che non è nuovo ad episodi simili. Si raccomanda prudenza.

Gallery