Tir perde carico di pietre: traffico in titl a Montesano sulla Marcellana

Caos, questa mattina, lungo la Strada Statale 19, a Montesano sulla Marcellana, dove un tir che trasportava pietrame ha perso parte del carico lungo la carreggiata. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare che è rimasta bloccata per diverso tempo.

I disagi

Fortunatamente, alcuni residenti della zona, sono scesi in strada per iniziare a rimuovere le pietre onde evitare possibili incidenti e consentire il regolare transito delle vetture. In mattinata sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici dell’Anas.