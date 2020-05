Tir incastrato tra i tornanti della Costiera: traffico in tilt. E' accaduto a Ravello. Un autotrasportatore di nazionalità straniera ha scelto la strada più complicata per raggiungere Agerola. Gru in arrivo da Salerno. Protestano i pendolari.

I dettagli

Dopo aver superato i tornanti di Corbara, l'autista - scrive Il Vescovado - ha trovato l'intoppo decisivo a Ravello. Il tir, lungo circa sedici metri, trasporta materie prime per la produzione casearia. Tante persone bloccate a bordo degli autobus di linea. Sul posto i Carabinieri.