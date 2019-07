Ladri al cimitero di Salerno, oltraggio alla tomba di Cecchino Cacciatore

Rubata la testa bronzea dalla tomba dell’ex parlamentare Cecchino Cacciatore, presso il cimitero di Salerno. Senza parole, i familiari che hanno denunciato il grave oltraggio.

La solidarietà

“Vergognoso e inquietante l’oltraggio alla memoria di Cecchino Cacciatore. Alla sua famiglia va tutta la mia più sincera solidarietà”, ha commentato l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, intervenuto dopo l'episodio che ha interessato “una figura simbolo della storia e della politica non solo cittadina al di là delle specifiche appartenenze politiche che pure mi vedono distante”. “Difficile pretendere rispetto dai ladri - prosegue il parlamentare Casciello -. Doveroso, invece, è invocare controlli e attenzione, nella struttura di Brignano, da parte di chi è preposto a garantire la sicurezza, per fare in modo che in questo tempo disadorno si lascino in pace almeno i morti”.

Anche l’associazione Memoria in Movimento esprime "la totale e incondizionata solidarietà alla famiglia Cacciatore. Questi oltraggi alla memoria antifascista e al movimento operaio salernitano devono finire. Anche in città abbiamo una emergenza fascista. ", scrivono in una nota.