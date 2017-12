Tombolata di beneficenza per i bambini siriani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La resilienza di Aleppo”, è il titolo scelto per la tombolata di beneficenza che si svolge il prossimo 28 dicembre alle ore 20.00 presso l’Hotel Voce del Mare. Madrina d’eccezione è Maria Bolignano, attrice comica partenopea nota al grande pubblico grazie alla trasmissione televisiva Made in Sud in cui interpreta il ruolo della milf. L’intero ricavato della serata è devoluto a favore dei bambini siriani. L’evento è organizzato dalle comunità parrocchiali di Raito ed Albori di Vietri sul Mare e fortemente voluto dal parroco don Ciro Giordano, particolarmente attento alle problematiche riguardanti la Siria. Solo un anno fa la notizia che l’intero paese era completamente assediato e raso al suolo dalle bombe balzava su tutti i quotidiani e notiziari televisivi. A distanza di un anno, quei luoghi iniziano a vedere la luce ma non se ne parla più e sembra che tutto sia dimenticato. Come cristiani, in questi giorni in cui celebriamo il Natale del Signore, è doveroso lasciarci interpellare dalla frase di San Paolo nella lettera ai Romani: «Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare i pesi dei deboli senza compiacere noi stessi». Scambiandosi auguri e regali è fondamentale ricordarsi che Gesù è venuto nella storia per rimediare quei danni portati dal peccato, dall’egoismo. Il Natale ci invita, quindi, ad aprirci alle esigenze e necessità degli altri, dei più piccoli, degli esclusi e dimenticati. In quest’ottica di solidarietà don Ciro e le comunità di Raito ed Albori esortano quanti lo desiderano a partecipare alla tombolata con ricchi premi, messi in palio da sponsor locali, ed aiutare con il proprio contributo i bambini della Siria.