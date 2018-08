Toni Servillo fa tappa nel Cilento: mare a Castellabate, gelato a Torchiara

Continuano ad arrivare vip nel Cilento. Nelle ultime ore, infatti, è stato avvistato a Castellabate Toni Servillo, attore e regista italiano vincitore di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'Oro e del Marc'Aurelio d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Nel 2013 interpreta Jep Gambardella nel film vincitore dell'Oscar al miglior film straniero La grande bellezza di Paolo Sorrentino, con cui si aggiudica il quarto David di Donatello e il secondo European Film Award, ricevendo la candidatura all'Hollywood Film Festival per il miglior attore.

La curiosità

Nel corso della sua permanenza nel territorio cilentano Servillo ha fatto tappa anche alla gelateria “Di Matteo” situata a Sant’Antuono di Torchiara, dove si è fatto fotografare insieme al proprietario Raffaele Del Verme che su Facebook pubblica la foto e scrive: “Mentre sei in laboratorio a fare gelato dalla porta ti entra l’attore protagonista di un film Premio Oscar, che in vacanza a Punta Licosa, ti dice di aver sentito parlare di te e di essere venuto apposta a mangiare il gelato. La Grande Bellezza di questo mestiere è che ancora ti fa emozionare e sentirti soddisfatto per i sacrifici che fai tutti i giorni. Grazie a Toni Servillo per la visita e per la grande disponibilità”.