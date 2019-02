Spiagge italiane, anche La Marinella di Palinuro nella Top Ten di TripAdvisor®

C'è anche una spiaggia della provincia di Salerno, nella top Ten di TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo che oggi ha anche annunciato i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice® Beaches Awards 2019. Baio do Sancho in Brasile è la vincitrice mondiale di questa edizione mentre a livello italiano vince la Spiaggia dei Conigli ma è la Sardegna ad aggiudicarsi il maggior numero di spiagge premiate. Per la lista completa dei vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019 e per consultare recensioni e fotografie dei viaggiatori visitare Tripadvisor.it/TravelersChoice-Beaches.

Allori a Palinuro

Intanto, la Spiaggia de la Marinella a Palinuro si aggiudica la decima posizione nella classifica di quest’anno. La Top 10 è capitanata dalla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che conferma la prima posizione nella classifica nazionale e sale nelle classifiche internazionali: nella Top 10 Europa passa infatti dalla settima posizione dello scorso anno alla seconda di quest’anno e rientra nella Top 10 mondiale aggiudicandosi la settima posizione. Sempre la Sicilia ospita l’unica altra spiaggia che è riuscita ad aggiudicarsi un posto tra le 10 spiagge migliori d’Europa: al 9° posto si trova infatti Cala Rossa a Favignana, che nella classifica nazionale occupa il secondo gradino del podio.Con ben 5 spiagge premiate a livello nazionale, la Sardegna è la regione protagonista dell’edizione di quest’anno ed è al primo posto per numero di riconoscimenti ricevuti.

Top 10 spiagge Italia

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

2. Cala Rossa, Isola di Favignana

3. Spiaggia di Tropea, Tropea

4. Cala Mariolu, Baunei

5. Baia del Silenzio, Sestri Levante

6. Cala Goloritze, Baunei

7. Spiaggia di Cala Coticcio, La Maddalena

8. Cala Sinzias, Castiadas

9. Spiaggia di Su Giudeu, Domus de Maria

10.Spiaggia della Marinella, Palinuro

Top 10 spiagge Europa

1. La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna

2. Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia

3. Falesia Beach, Algarve, Portogallo

4. Playa de Ses Illetes, Isole Baleari, Spagna

5. Balos Lagoon, Creta, Grecia

6. Bournemouth Beach, Regno Unito

7. Elafonissi Beach, Crete, Grecia

8. Fig Tree Bay, Famagusta District, Cipro

9. Cala Rossa, Sicilia, Italia

10.Playa de Muro, Isole Baleari, Spagna

Top 10 spiagge mondo

1. Baia do Sancho, Pernambuco, Brasile

2. Varadero Beach, Cuba, Caraibi

3. Eagle Beach, Aruba, Caraibi

4. La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna

5. Grace Bay, Turks and Caicos, Caraibi

6. Clearwater Beach, Florida, Stati Uniti

7. Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia

8. Seven Mile Beach, Isole Cayman, Caraibi

9. Playa Norte, Penisola dello Yucatán, Messico

10.Seven Mile Beach, Giamaica, Caraibi