Allarme topi a Sant'Arsenio: il Comune chiude la scuola media

Topi a scuola nel comune di Sant’Arsenio. Il sindaco Donato Pica ha disposto, per la giornata di domani (21 novembre) la chiusura del plesso scolastico che ospita la scuola media e fa capo all’istituto comprensivo “Gorga Pica”.

Le rassicurazioni del Comune

Nelle prossime ore saranno svolte le operazioni di derattizzazione, sanificazione e pulizia della struttura situata in via Sacco. Dal Comune, comunque, che si è trattato di un “fenomeno isolato” in quanto, in una sola aula, è stato rinvenuto un topo di piccole dimensioni che è stato subito catturato.