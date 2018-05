Panico a Matierno, topo esce dal water: la denuncia di una residente

Continua l’emergenza ratti a Salerno. Dopo gli avvistamenti in un’abitazione di Piazza San Francesco e in varie zone del lungomare, nelle ultime ore altri due casi sono stati denunciati dai residenti della frazione collinare di Matierno.

La denuncia

Gli episodi si sono verificati in due abitazioni di via Roberto Mazzetti. Il topo è stato avvistato da una residente sopra il water dove potrebbe essere arrivato dalla colonna fecale: “Sono andata in bagno – racconta la diretta interessata a La Città - ed il topo era sul water, ho gridato e sono scappata in un’altra stanza, il topo si è dileguato ma è difficile dire dove. Potrebbe essere uscito, potrebbe essere ancora in casa io non lo so, fatto sta che non è una situazione usuale né facile da gestire. Trovarsi un ratto dentro casa, al di là dello spavento, comporta anche una serie di problematiche igienico- sanitarie che non vanno sottovalutate. Oltretutto, se il topo fosse nascosto ancora in casa ed approfittasse delle ore notturne per girare indisturbato in casa e addirittura morderci?”.