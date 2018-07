Topolino 3269 del 18 luglio lancia lo “Speciale Giffoni”, la curiosità

Giffoni Experience ha avviato una collaborazione con il settimanale a fumetti Topolino, edito da Panini Comics, a partire dalla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in calendario dal 20 al 28 luglio 2018. Per l’occasione, il settimanale ha in calendario numerose iniziative, sia sul numero in edicola da mercoledì 18 luglio, che direttamente a Giffoni, durante l'evento.

Topolino 3269 del 18 luglio “Speciale Giffoni”: graphic journalism e lancio del ciclo di storie a fumetti dedicate al cinema con una autrice “guest-star” d’eccezione, l’attrice Jasmine Trinca. In più: cover esclusiva variant!

Le iniziative di Topolino per celebrare il Giffoni Film Festival prendono il via in edicola, da mercoledì 18 luglio, quando i lettori troveranno un numero speciale dedicato al più importante evento cinematografico per ragazzi, ricco di novità e sorprese per gli amanti del cinema e del fumetto. Per raccontare la storia del Festival, è stata scelta la modalità del graphic journalism: nel reportage a fumetti a cura di Davide Catenacci, con i disegni di Giuseppe Ferrario, Paperino e Paperoga accompagneranno i lettori alla scoperta della manifestazione, dei suoi numeri e curiosità in modo divertente e coinvolgente… quasi cinematografico!

Inoltre, da questo numero prende il via un nuovo ciclo di 8 storie a fumetti dedicate al mondo del cinema. La serie ideata dall’autore e scrittore Giulio D’Antona coinvolgerà direttamente alcune personalità del mondo del cinema italiano: si parte con Zio Paperone e la minaccia del Maxi Gattone, che vede la pluripremiata attrice Jasmine Trinca nel ruolo inedito di sceneggiatrice (in coppia con Giulio D’Antona). Nella storia, disegnata da Daniela Vetro, Zio Paperone è alle prese con l’acerrimo nemico Rockerduck che spopola in città grazie al suo nuovo multisala super-tecnologico e avveniristico. Le sale dello Zione, invece, sono vecchie e di scarsa qualità e rischiano di farlo uscire dalla competizione cinematografica. Inaspettatamente, un giorno compare un maxi-gattone fuori dal deposito, una creatura incredibile, che gli promette di aiutarlo in cambio di un magico amuleto… Inizia così una serie di avventure con Zione e nipoti al seguito, alla ricerca del maxi-gattone misterioso, in cui non mancheranno sorprese e colpi di scena, come da tradizione disneyana.

Jasmine racconta il suo debutto da autrice di fumetti nell’intervista che il settimanale le dedica e, nel corso dell'evento a Giffoni, sarà anche protagonista di incontri dedicati per parlare con i ragazzi di cinema e fumetto.

Inoltre, Topolino 3269 sarà in vendita durante il Festival con la sua cover variant speciale da collezione, disegnata da Alessandro Perina davvero imperdibile!

Topolino a Giffoni: TopolinoLab, incontri tematici, masterclass dedicata al fumetto

La redazione di Topolino al Giffoni Film Festival ha in calendario numerose iniziative per coinvolgere i Giffoners.

- Masterclass Scuola di fumetto! La redazione di Topolino e i Giffoners scrivono insieme una storia a fumetti dedicata al cinema - 22 luglio dalle ore 16, Giffoni Village, Spazio Topolino (su prenotazione sul sito www.giffonifilmfestival.it). Tre ore intense e appassionate, durante le quali i ragazzi potranno non solo imparare come nasce una storia a fumetti, ma anche scriverla, grazie al TopolinoTeam formato da Davide Catenacci (caporedattore redazione fumetto), Giulio D’Antona (sceneggiatore) e Luca Usai (disegnatore). La storia, proiettata nel futuro verso il 50esimo anniversario del Festival, che sarà nel 2020.

- TopolinoLab, dal 23 al 27 luglio, Giffoni Village, Spazio Topolino: riservati ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni su prenotazione, durante questi appuntamenti si imparerà in modo creativo come nascono le storie a fumetti di Topolino, comprendendone la tecnica narrativa ed espressiva. Il tema principale su cui i ragazzi si confronteranno sarà quello ufficiale del Festival, l’acqua e, naturalmente, il cinema. Giovani creativi progetteranno manifesti per film “acquatici”, si caleranno nei panni di registi per progettare un set cinematografico “bagnato”, e creeranno gli storyboard per eco-spot pubblicitari sul tema “Rispetta l’acqua”. Al termine del laboratorio, tutte le idee emerse si trasformeranno nelle maxi pagine del magazine Topolino Express, creato dai ragazzi con fumetti, disegni e parole.

- Toporeporter in azione! Durante il Festival, Giffoners e Jurores saranno ingaggiati come Toporeporter per documentare i momenti salienti del Festival sia sul magazine, sia sui canali social di Topolinomagazine e Giffoni.

- Incontro Topolino e il Cinema (23 luglio ore 12:00) con Jasmine Trinca e Valentina De Poli (Direttore di Topolino), Davide Catenacci (resp. Redazione fumetto di Topolino), Giulio D’Antona (sceneggiatore) e Luca Usai (disegnatore). Durante l’incontro, Jasmine e la redazione di Topolino presenteranno le iniziative e la serie a fumetti dedicate al mondo del cinema.

- Incontro speciale tra i ragazzi della giuria Elements +10, Jasmine Trinca e la redazione di Topolino per andare alla scoperta del rapporto tra cinema e fumetto e svelare i segreti delle storie a fumetti di Topolino.

“I Toporeporter incontrano i Giffoners: non poteva essere altrimenti! – dice Valentina De Poli, direttore di Topolino. Era scritto nella storia di un evento unico al mondo e in quello di un giornale che lo è altrettanto: due realtà che hanno tantissime cose in comune, a cominciare dai sogni dei ragazzi e dall’interesse per il loro futuro. L’incontro tra cinema e fumetto sarà una vera “experience”.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti del settimanale Topolino al Giffoni Film Festival: www.topolino.it e canali social FB e IG @TopolinoMagazine e TW @TopolinoIT.