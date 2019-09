Torchiara, spunta una vipera davanti al cancello di una scuola

Momenti di panico, questa mattina, nell’atrio della scuola media di Torchiara, dov’è spuntata una vipera davanti al cancello d’ingresso. Il rettile era rimasto incastrato in un rotolo di nastro adesivo.

Il fatto

Il primo ad intervenire è stato un docente, il quale credeva che l’animale fosse morto ma, invece, appena si è avvicinato, ha tentato di morderlo. E così l’insegnate, con l’aiuto di una bidella, per paura che potesse fare del male anche agli studenti che stavano per arrivare, hanno deciso di ucciderla. In poco tempo la scuola è stata ufficialmente aperta e le lezioni sono iniziate senza problemi.