Torna la casa di Babbo Natale al Parco dell'Irno: l'indiscrezione

Ritorna il villaggio di Babbo Natale, nel parco dell’Irno: come riporta La Città, di ieri il via libera dalla Giunta municipale di Salerno per l’avviso di manifestazione d’interesse per individuare eventuali partecipanti interessati alla realizzazione del villaggio.

La decisione

La decisione è stata presa dopo che lo scorso 20 giugno è stata protocollata una richiesta per organizzare questo tipo di evento da parte della società Tati Creations Italia srl e dell’associazione Innova Salerno (la stessa che gestì il villaggio nell’edizione 2016/2017).

Il programma

Dal prossimo 26 novembre, dunque, nell’area del parco dell’Irno si vorrebbero realizzare la casa di Babbo Natale, l’igloo di Frozen, una pista di pattinaggio, installazioni luminose, una zona dedicata all’animazione per i bambini e altre due zone per stand gastronomici e un mercatino natalizio. Tanta curiosità.