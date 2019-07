"2° Memorial Rosario Caliulo THE BOSS": tutto pronto per il torneo di calcio a 5 nel segno dell'integrazione

Tutto pronto, per la seconda edizione del torneo di calcio a 5 "2° Memorial Rosario Caliulo THE BOSS" che si terrà dal 5 al 10 agosto presso il centro sportivo "centro Sociale di Pastena".

L'iniziativa

Patrocinato dal Comune dal settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, il torneo, organizzato dall'impresa sociale Kuroi, sarà gratuito per i partecipanti. Occorre solo prenotarsi via mail (risorseumane.hr@kuroisrl.com) per ricevere gratuitamente le magliette delle squadre miste. In ricordo del compianto direttore delle Politiche Sociali, Rosario Caliulo, dunque, il figlio Renato, insieme ad operatori, volontari e amici, rinnova l'appuntamento all'insegna dello sport che abbatte ogni frontiera, nel segno della fraternità e dell'integrazione.